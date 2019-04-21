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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: ‘Binali Yıldırım Erdoğan’a seçim yenilenirse aday olmak istemediğini söyledi’

Müthiş bir bilek güreşi mücadelesi yaşanıyor başkent Ankara’da… Masa üzerinde güreşen bilekleri dışarıdan maddi manevi destekleyen güçler var!.. Çok özür dilerim. Az kalsın yazının başlığındaki flaş haberi vermeyi unutuyordum. YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alır mı?.. Sorunun cevabı devam eden pazarlıkların sonucuna göre şekillenecek. Binali  Yıldırım’a çok yakın bir kaynak söyledi;

Binali bey, Erdoğan’a İstanbul seçimlerinin yenilenmesi halinde tekrar aday olmak istemediğini söyledi. ‘Ben yoruldum. Başka bir arkadaşla devam ederseniz sevinirim’ dedi.”

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Binali Yıldırım, zaten istemeye istemeye İstanbul belediye başkanlığına aday olmuştu. Ben, genel fotoğrafı çektim. Gerisi yine size kaldı!..

Ahmet Takan’ın yazısı

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