Ahmet Takan: Bence, F-35’ler geliyorsa S-400’ler gelmiyor demek

Bir diğer önemli gelişme. ABD’nin,”S-400″ almayacaksınız dayatmasına karşı salladığı F-35 sopası… Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye tedariki konusunda bazı spekülasyonların yapıldığını belirterek, “birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almayı sürdürüyor” demişti.

Daha da önemlisi, Hulusi Akar, kesin tarih vererek, F-35’lerin Kasım ayında Malatya’ya gelmesini beklediklerini ve bununla ilgili Malatya’da altyapı hazırlıklarının tamamlandığını söylemişti. Peki bu ne manaya geliyor?.. Bence, F-35’ler geliyorsa S-400’ler gelmiyor demek.

Reklam

Havuz medyası yazarlarına yazdırılan, “Patriotlar bize biraz pahalı geldi” yazılarındaki “ABD fiyat kırsın da kamuoyuna açıklayacak yüzümüz olsun mesajlarını” da bir kenara not edin…

Ahmet Takan’ın yazısı