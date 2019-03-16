Ahmet Takan: Bence, F-35’ler geliyorsa S-400’ler gelmiyor demek

Bir diğer önemli gelişme. ABD’nin,”S-400″ almayacaksınız dayatmasına karşı salladığı F-35 sopası… Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye tedariki konusunda bazı spekülasyonların yapıldığını belirterek, “birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almayı sürdürüyor” demişti.
Daha da önemlisi, Hulusi Akar, kesin tarih vererek, F-35’lerin Kasım ayında Malatya’ya gelmesini beklediklerini ve bununla ilgili Malatya’da altyapı hazırlıklarının tamamlandığını söylemişti. Peki bu ne manaya geliyor?.. Bence, F-35’ler geliyorsa S-400’ler gelmiyor demek.
Havuz medyası yazarlarına yazdırılan, “Patriotlar bize biraz pahalı geldi” yazılarındaki “ABD fiyat kırsın da kamuoyuna açıklayacak yüzümüz olsun mesajlarını” da bir kenara not edin…