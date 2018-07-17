Ahmet Takan: Bazı ÖSO grupları, Türk askerine karşı provokatif eylemler yapabilir

4-5 gün önce Kürt coğrafyasından bir grup diplomat ABD’ye gitti.

Dün bir ABD’li diplomat, kendisi Kürtler ve Orta Doğu konusunda uzman bir kişi ABD özel kuvvetlerine Kürtler konusunda danışman olarak atandı; hem Kürt hem de Sünnistan bölgesinin Fransız mandası olmasını ısrarla savunan biri ve kendini Kürtlere çok yakın hissediyor. Bu şahsın faaliyetleri kesinlikle Türkiye’nin aleyhine olacaktır.

Reklam

Bugün itibarıyla Türkiye’nin kontrolünde bulunan bölgede konuşlu bazı ÖSO grupları arasında ‘Türkiye bizi sattı bize eskisi kadar kıymet vermiyor’ gibi şeyler konuşulmaya başlandı. Bunlar içinde sadakatsiz ve nankör olanlar buna çare olarak Türk askerine karşı provokatif eylemler yapmayı ve bunu başka güçlerin üzerine atarak tekrar kıymet kazanma gibi bir çılgınlık yapabilirler. Çok dikkatli olmak lazım.

YPG, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna geçmesinden endişeli. ABD’li askerler YPG’ye devamlı moral veriyor karargahlarında söylemleri, Türkiye’nin ekonomisi çok kötü operasyon yapamaz diye…

Reklam

Önümüzdeki bir kaç gün içinde ABD’nin Deyrizor üssünde bulunan uzun, kısa menzili füzeler ve hava savunma sistemleri bu konuda eğitimlerini tamamlayan YPG’lilere teslim edilecek.

Ahmet Takan’ın yazısı