Ahmet Takan: Baskın seçim konuşuluyor

Erken seçim senaryoları üzerinde hararetli tartışmalar var saray cenahında. Baskın seçim konuşuluyor. “Kasım 2020” deniyor. Ha!.. Bu manipülatif bir bilgi olabilir mi?.. Tabii ki olabilir! Saray bu fikre tümüyle mi sıcak bakıyor? “Her zamanki gibi ayrışma var. Aile ve Berat Albayrak sıcak bakıyor malum diğer güçlü kanat şu anda renk vermiyor“ deniyor.

Kasım 2020 baskın seçim tarihi kesin mi?.. Sarayda en son sözü kim söyler, yeniden mi anlatayım!.. Bu konuda bir de saray değirmenine sürekli su taşıyan sözde muhaliflerin görüşüne baş vurmak lazım!..

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Haklı olarak soracaksınız, “Baskın seçimi hangi para ile yapacak?”

Cevap; “Biz bize yeteriz Türkiyem”!..

Ahmet Takan’ın yazısı