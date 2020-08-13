Ahmet Takan: Bahçeli’nin dünkü açıklamayı saraya danışmadan yapmış olma ihtimali var!

Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısı duyulur duyulmaz, bunun Tayyip Erdoğan’ın ricasıyla yapıldığını yazmıştım.

Dün itibarıyla gelinen noktada:

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Meral Akşener’in, “Sayın Erdoğan yönetilemez bir Türkiye’yle ilgili destek talebi getiriyorsa, ki biz memleket masası kuralım bunları konuşalım da dedik, bunun yolu iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiştir. Yani yuva burası, buraya dönsünler. Yoksa Türkiye bu sistemi taşıyamaz” sözlerine Devlet Bahçeli dün sabah cevap verdi. Bahçeli, yazılı açıklamalarını genelde akşam veya ilerleyen saatlere bırakır. Bu sefer beklemedi, anında cevap verdi. Ne demişti Bahçeli:

“ Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle atılmıştır.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir.”

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Tayyip Erdoğan’ın ricasıyla, Meral Akşener’e ‘eve dön’ çağrısı yapan Bahçeli yine açıklamayı yapmadan önce sarayın görüşüne başvurmuş mudur?.. Tam bu noktada az bir soluk alıp düşünmenizi öneririm. Bahçeli’nin, dünkü açıklamayı inisiyatif kullanarak saraya danışmadan yapma ihtimali var!..

Ahmet Takan’ın yazısı