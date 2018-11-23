Ahmet Takan: Bahçeli’nin anlaşmaktan başka şansı yok

Doktor Devlet Bahçeli, “Adana, Mersin, Manisa MHP’nin Cumhur ittifakı şartı”diye sunulan formülde istediğini alabildi mi?.. Saray kaynaklarından aldığım bilgilere göre, “hayır.” R. Erdoğan, 55 dakikalık monologda söz yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın işlemesine gelince, sadece Manisa’yı MHP’ye bırakabileceklerini ifade etmiş.

Eğer hala bana “Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı tamam mı?” diye soruyorsanız “Tamam. Sıkıntı yok” derim. Çünkü, Doktor Devlet Bahçeli mecbur, başka şansı yok. Çünkü, MHP, Doktor Devlet Bahçeli’ye mahkum olmuş, şak şakçıların küçük koltuklarında küçük krallıklarını sürdürebilmeleri için başka şansları yok.

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Ahmet Takan’ın yazısı