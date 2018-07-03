Ahmet Takan: Bahçeli, İnce’yi arayarak tebrik etmiş

Diğerleri bir kenara, 24 Haziran gecesine ilişkin anlatılanlardan birini çok önemsedim. Anlatan çok önemli bir siyasi kaynak. 2 siyasi kaynağı isim vererek dayanak gösterdi. Şöyle; seçim sonuçlarının açıklandığı ve neredeyse kesinleştiği anlarda Doktor Devlet Bahçeli, telefonla Muharrem İnce’yi arayarak tebrik etmiş. Buraya kadar her şey normal. Bundan daha doğal ne olabilir ki!.. Şunları söyledi; “Devlet Bey Muharrem İnce’yi tebrik ediyor. İnce’yi çok başarılı bulduğunu ve başarılarının devamını dilediğini belirtiyor. Ama Erdoğan da çok başarılı diyor ve ekliyor, seçim sonuçlarının suhuletle kabul edilmesi gerekir.”