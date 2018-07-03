Ahmet Takan: Bahçeli, İnce’yi arayarak tebrik etmiş

Diğerleri bir kenara, 24 Haziran gecesine ilişkin anlatılanlardan birini çok önemsedim. Anlatan çok önemli bir siyasi kaynak. 2 siyasi kaynağı isim vererek dayanak gösterdi. Şöyle; seçim sonuçlarının açıklandığı ve neredeyse kesinleştiği anlarda Doktor Devlet Bahçeli, telefonla Muharrem İnce’yi arayarak tebrik etmiş. Buraya kadar her şey normal. Bundan daha doğal ne olabilir ki!.. Şunları söyledi; “Devlet Bey Muharrem İnce’yi tebrik ediyor. İnce’yi çok başarılı bulduğunu ve başarılarının devamını dilediğini belirtiyor. Ama Erdoğan da çok başarılı diyor ve ekliyor, seçim sonuçlarının suhuletle kabul edilmesi gerekir.”

Ahmet Takan’ın yazısı