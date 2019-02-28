Ahmet Takan: Bahçeli bu ittifak sayesinde Balgat dükkânındaki koltuğunda rahat oturabiliyor

Bence, AKP ve sarayın şimdilik kaygılanmasına ve de korkmasına gerek yok. Şu an itibarıyla her ikisi de birbirlerine muhtaç durumdular. Neyin muhtaçlığı sorusunun da cevabı çok net; koltukların bekası. Nereden olursa olsun çıkabilecek güçlü bir muhalefetin iktidarı çok sıkı sallayacağı gerçeğini Erdoğan’ın bildiği kadar Devlet Bahçeli de, oluşabilecek sert bir muhalefet yüzünden kendisinin de koltuğu kaybedebileceğini yaşayarak görüyor. İkisi de birbirine muhtaç!.. Sonuç ne olursa 31 Mart gecesi Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nı sarsacak bir şey söylemeyeceğine inananlardanım. Çünkü, Bahçeli bu ittifak sayesinde Balgat dükkânındaki koltuğunda rahat oturabiliyor.

Ahmet Takan’ın yazısı