Ahmet Takan: Babacan, telefonlarının saray tarafından dinlendiğinden korkuyormuş

Siyasetin en aktüel konularından birisi… Gül’cülerin yeni parti kurma çalışmaları… Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın parti kurma çalışmaları ile ilgili haber sondajı yaparken ilginç bir bilgiye ulaştım. Babacan, telefon konuşmalarının saray tarafından dinlendiğinden korkuyormuş. Telefon ile görüşme yapmaktan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışan Babacan, kendisini arayanlara ‘yüz yüze görüşelim’ teklifinde bulunuyormuş…

Ahmet Takan’ın yazısı