Ahmet Takan: Babacan, telefonlarının saray tarafından dinlendiğinden korkuyormuş

Siyasetin en aktüel konularından birisi… Gül’cülerin yeni parti kurma çalışmaları… Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın parti kurma çalışmaları ile ilgili haber sondajı yaparken ilginç bir bilgiye ulaştım. Babacan, telefon konuşmalarının saray tarafından dinlendiğinden korkuyormuş. Telefon ile görüşme yapmaktan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışan Babacan, kendisini arayanlara ‘yüz yüze görüşelim’ teklifinde bulunuyormuş…
SON HABERLER
350 gramlık Ramazan pidesi 3 lira
Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, ramazan pidesinin fiyatının 2.5 lira olacağını söyledi.
Araştırma: İklim değişikliği ülkeler arası adaletsizliği artırdı, fakiri fakirleştirdi
Yapılan bir araştırma küresel ısınmanın serin ve zengin ülkeleri daha da zenginleştirdiğini, sıcak ve fakir ülkelerdeki büyümeyi ise aşağı çekerek ülkeler arası ekonomik adaletsizliği son 50 yılda dörtte bir oranında artırdığını ortaya koydu.
Eskişehir’de kırmızı orman karıncaları ekosistem için üç kilometre taşındı
Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü, ormanda ağaçların kurumasına neden olan böcekleri yiyerek ekolojik dengeyi koruyan ve yüksek rakımlarda yaşayan kırmızı orman karıncalarını (Formica Rufa) özel yöntemlerle üç kilometre daha yükseğe taşıdı.
F-35’e parça üreten Kale: S-400 gerilimi siparişlere yansımadı
Türkiye’nin satın aldığı F-35 savaş uçaklarının parçalarını üreten Kale Grubu’nun Yönetin Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, Türkiye ile ABD arasında son dönemde S-400 nedeniyle artan gerilimin üretim veya siparişlere bir yansımasını görmediklerini söyledi.
İYİ Parti’nin kısıtlı seçmen itirazına ret: YSK araştırmaya devam edecek
İYİ Parti’nin, YSK’nın 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazı reddedildi. Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.