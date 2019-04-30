Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Babacan, telefonlarının saray tarafından dinlendiğinden korkuyormuş

Siyasetin en aktüel konularından birisi… Gül’cülerin yeni parti kurma çalışmaları… Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın parti kurma çalışmaları ile ilgili haber sondajı yaparken ilginç bir bilgiye ulaştım. Babacan, telefon konuşmalarının saray tarafından dinlendiğinden korkuyormuş. Telefon ile  görüşme yapmaktan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışan Babacan, kendisini arayanlara ‘yüz yüze görüşelim’ teklifinde bulunuyormuş…

Ahmet Takan’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

F-35’e parça üreten Kale: S-400 gerilimi siparişlere yansımadı

Türkiye’nin satın aldığı F-35 savaş uçaklarının parçalarını üreten Kale Grubu’nun Yönetin Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, Türkiye ile ABD arasında son dönemde S-400 nedeniyle artan gerilimin üretim veya siparişlere bir yansımasını görmediklerini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...