Ahmet Takan: Anlasanıza; darbeyi önledik yahu!..

Biat töreni nerede yapıldı?. Cülus bahşişleri ne zaman dağıtıldı göremedik!.. Yoksa güne özel dağıtılan 1’er lira ile mi yetinildi? Yook canım!.. KHK’lar havada uçuşurken belki de biz atladık…

15 Temmuz’un 2’nci yıldönümü öncesine rastlayan cülus merasimi gerçekten çok görkemliydi!..

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Kafanızda hâlâ soru işaretleri mi var?..

Kalbinizi ferah tutun…

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İlaç fiyatlarını başkan belirleyecek.

Valiler gerekli gördüğü zaman silah dağıtabilecek.

İçişleri Bakanı, ülkenin idari bölümlere ayrılmasını düzenleyecek.

Bakan Yardımcıları Anayasa Mahkemesi üyesi olacak.

Profesör olmasan da Rektör olabileceksin.

İmam, hâkim olacak.

Dokunulmazlık dosyalarına, saray karar verecek…

Hâlâ pireleniyor musunuz?..

Vallahi size şaşıyorum… Anlasanıza; darbeyi önledik yahu!..

Ahmet Takan’ın yazısı