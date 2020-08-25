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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Altun ile Kalın arasındaki çekişmenin sebebi Dışişleri koltuğuymuş

Şimdi kemerlerinizi bağlayın!.. Altun ile Kalın’ın aralarındaki, büyük çekişmenin sebebi de Dışişleri Bakanlığı koltuğu yüzündenmiş. İkisi de Dışişleri Bakanlığı’na talip olduğu için saray içinde sürekli itişip kakışıyorlarmış. Hem de saray çalışanlarına “illallah” dedirtircesine. Kalın, sarayda kapalı kapılar ardından Fahrettin Altun ve taraftarlarından gelen salvoları alttan alsa da için için pek sinirleniyormuş. Söz konusu videoyu da epey bir söylenerek yayından kaldırtmış…

Vallahi de billahi de çok enteresan!.. Bu kılavuzların verdiği akıllarla Suriye’de halimiz ortada.. Libya’da halimiz ortada… Doğu Akdeniz’de halimiz ortada.. Irak’ta halimiz ortada… Ege’de halimiz ortada… Kılıç ile hutbe gazı tutmadı… Karadeniz’den gaza bastılar… Ya tutarsa!.. Altun ile Kalın Dışişleri Bakanlığı için kapışıyorlar da o koltuğa ezelden beri talip olduğu bilinen Hakan Fidan’ı ne yapacaklar?..

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Ahmet Takan’ın yazısı

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