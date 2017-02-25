Ahmet Takan: Aldığım bilgilere göre, El Bab’da kontrol tamamen sağlanmadı

El Bab’dan dün sabah erken saatlerde, terör örgütü IŞİD’in bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırı haberini aldığımda yüreğim hopladı. Bu satırların yazıldığı saatlerde can kaybı ve yaralılar konusunda bilgiler henüz tam netlik kazanmamıştı. Halbuki, siyasi iktidarın sözcüleri önceki gün El Bab’ın tamamen kontrol altına alındığını söylüyorlardı. Dün de havuz medyasının başlıklarında “El Bab bitti” diye yazıyordu…

Aslında, bugün biraz iç siyaset yazmaya niyetlenmiştim. Sabah gelen patlama saldırısını duyunca yeniden El Bab gerçeklerinin peşine düştüm. Bölgedeki askeri kaynaklara, yeniden, “El Bab’da kontrol tamamen sağlandı mı” sorusunu yönelttim. Aldığım bilgilere göre, El Bab’da kontrol tamamen sağlanmadı. Bombalı araç saldırısı da bunu gösteriyor. TSK, El Bab ilçe merkezinde kontrolü tam olarak sağlamaya çalışıyor. Ön planda ÖSO güçleri kullanılıyor. Yoğun bir EYP ve mayın temizliği gerçekleştiriliyor. IŞİD’in önemli bir gücü El Bab’ı terk etti ama binalar içinde sivil görünümlü IŞİD militanları hâlâ mevcut. Bunların bir çoğunun canlı bomba olma ihtimali yüksek. Çok temkinli hareket ediliyor.

Ahmet Takan’ın yazısı