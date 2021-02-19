Ahmet Takan: Albayrak ekibinden sonra sıranın medya yapılanmasına geldiği konuşuluyor

Damat Berat Albayrak bakanlıktan uçurulduktan sonra bürokrasideki ekibi –beklenen gibi- ince ince doğranıyor. Sıranın medya yapılanmasına geldiği konuşuluyor. Tayyip Erdoğan’ın, Berat Albayrak’ın gelecek hesapları doğrultusunda AKP teşkilatları içindeki birikimini kırmak için Kovid belasını bile umursamaması çok doğal!.. Sadece Berat Albayrak’ın birikimi mi?.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dantel gibi örmeye çalıştığı organizasyonları da bozması gerek. O zaman da şahsının bizzat kongre yapılan kritik illere gitmesi şart olmuş. Video konferans beklentileri kesmiyor! Tayyip Erdoğan’ın son katıldığı il kongrelerindeki manzaralar bir bakın… Hele en son şu Ankara il kongresindeki görüntülere… Tüm tema, Tayyip Erdoğan’ın ilahlaştırılması üzerine… Şovları izleyen gökten bir ilah iniyor hissine kapılıyor!..

Ahmet Takan’ın yazısı