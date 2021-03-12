Ahmet Takan: Akşener şalteri indirmiş; ‘tek başına’ bir siyaset çizgisine yelken açıyor

Meral Akşener sabrediyor… Masayı dağıtan İYİ parti olmaz… Cezaevinde tutuklu olarak yatan Selahattin Demirtaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun attığı tweetin ardından tekrar yaptığı ‘Demokrasi İttifakı’ çağrısına bile dişlerini sıktılar. CHP ve DEVA’nın buna teşne olduğunu söylüyorlar, ‘Seçmenin bunu iyi görüp anlaması gerektiğini’ söylüyorlar… Beklemedeler!..

Bir dipnot vereyim (yine sadece gözlemime dayalı olarak);

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CHP ve DEVA Partisi, ‘Kürt meselesi’ konusunda aynı çizgiye düştükleri ilan etmelerinden sonra, Meral Akşener şalteri indirmiş durumda…

Hemencecik yine soracaksınız; “O zaman, Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na doğru yol mu alıyor?“ diye…

Görüp izleyebildiğim kadarıyla, İYİ Parti ve Meral Akşener, ‘tek başına’ diyebileceğimiz bir siyaset çizgisine yelken açıyor…

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Ahmet Takan’ın yazısı