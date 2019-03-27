Ahmet Takan: AKP’ye oy vermezsek adi oğlu adiyiz!

Çiftçisi, hayvancısı, köylüsü perişan olan bir milletin Tarım Bakanı kendi insanına meydanlarda hakaret yağdırıyor… Onun mentalitesine göre; patlıcanı, domatesi, patatesi, soğanı kilosu 10 liradan yiyenler eğer AKP’ye oy vermezlerse adidir!… Yurtdışından getirilen hastalıklı etlere dahi kasabın vitrininden bakanlar, evlerine kıyma götüremeyenler bekir Pakdemirli’nin hizmet ettiği partiye oy vermezse daha da adidir!.. Hatta 50 milyon dolar bulunamayıp da Katar ordusuna devredilen tank palet fabrikası gerçeğinin yaşandığı , çiftçinin Ziraat Bankası’ndan ilgisiz sektörlere milyon dolar kredi verildiği ülkemde AKP’ye oy vermezsek adioğlu adiyiz!.. Çocuklarımız işsizlikten kırılırken, KPSS’yi kazandıkları halde AKP’den ‘hamili kart yakinimdir’ kartı getiremedikleri için evde sırt üstü yatarken, mülakat sınavlarında ‘reis’in 5 önemli özelliğini bilemediklerinden elenirken, al yanaklı tosuncukların önce belediye özel kalemlerine atanıp sonra da sınavsız devlet memuru yapıldığı ülkemde, Bekir Pakdemir’linin sadakatle hizmet ettiği partisine oy vermezsek şerefsizin ta kendisi hatta en önde gideniyiz!..

Ahmet Takan’ın yazısı