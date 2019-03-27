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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: AKP’ye oy vermezsek adi oğlu adiyiz!

Çiftçisi, hayvancısı, köylüsü perişan olan bir milletin Tarım  Bakanı kendi insanına meydanlarda hakaret yağdırıyor… Onun mentalitesine göre; patlıcanı, domatesi, patatesi, soğanı  kilosu 10 liradan yiyenler eğer AKP’ye oy vermezlerse adidir!… Yurtdışından getirilen hastalıklı etlere dahi kasabın vitrininden bakanlar, evlerine  kıyma götüremeyenler bekir Pakdemirli’nin hizmet ettiği partiye  oy vermezse daha da adidir!.. Hatta 50 milyon dolar bulunamayıp da  Katar ordusuna devredilen tank palet fabrikası gerçeğinin yaşandığı , çiftçinin Ziraat Bankası’ndan ilgisiz sektörlere milyon dolar kredi verildiği ülkemde AKP’ye oy vermezsek adioğlu adiyiz!.. Çocuklarımız işsizlikten kırılırken, KPSS’yi kazandıkları halde AKP’den ‘hamili kart yakinimdir’ kartı getiremedikleri için  evde sırt üstü yatarken, mülakat sınavlarında ‘reis’in 5 önemli özelliğini bilemediklerinden elenirken, al yanaklı tosuncukların önce belediye özel kalemlerine atanıp sonra da sınavsız  devlet memuru yapıldığı ülkemde, Bekir Pakdemir’linin  sadakatle hizmet ettiği partisine oy vermezsek şerefsizin ta kendisi hatta en önde gideniyiz!..

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