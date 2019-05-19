Ahmet Takan: AKP’nin yayınlanmayan ‘özeleştiri’ raporunda ‘Irkçı bir partiyle işbirliği yaptık’ ifadesi

Bugüne kadar duyduğunuz, okuduğunuz veya seyrettiğiniz tüm 31 Mart seçim analizleri resmi bilgilendirme mahiyetinde. Şimdi, sizleri, Erdoğan’ın “bir araya gelin ve bana özel bir rapor hazırlayın” talimatıyla Ankara’da yapılan çok gizli ve kozmik sayılacak uzun bir toplantıya götüreceğim;

Yer: Ankara/Çukurambar’da çok lüks bir site içinde bulunan binanın zemin katı.

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Şimdi,katılımcıların ana hatları ile yaptıkları değerlendirmeleri özetleyelim;

“Irkçı bir parti ile işbirliği yaptık. Bizim bunlarla ne işimiz var? Faydalarından çok zararları oldu

“FETÖ ihanetini anlıyoruz. Ancak,ihanet çemberinin içinde olmayan,ticaretle uğraşmayan masum, inanmış, herhangi bir cemaate gider gibi bunlara gitmiş insanlar var.”

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“Özellikle üst düzey bürokratların parti ile bağları en aza indi. Liyakat sorunu var. Rüşvet mekanizmasına karşı acil tedbir alınmalı.”

“Büyükşehirlerde neden kaybediyoruz? Kentlilerin AKP’den kopma nedenlerini çok iyi incelemeliyiz. Yeni nesli, gençliği hızla kaybediyoruz.

“İYİ Parti mevcut partiler içinde AK Partinin yerini alabilecek en güçlü parti.

Ahmet Takan’ın yazısı