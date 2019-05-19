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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: AKP’nin yayınlanmayan ‘özeleştiri’ raporunda ‘Irkçı bir partiyle işbirliği yaptık’ ifadesi

Bugüne kadar duyduğunuz, okuduğunuz veya seyrettiğiniz  tüm   31 Mart seçim analizleri resmi bilgilendirme mahiyetinde. Şimdi, sizleri, Erdoğan’ın  “bir araya gelin ve bana özel bir rapor hazırlayın” talimatıyla Ankara’da yapılan çok gizli  ve kozmik sayılacak uzun  bir toplantıya götüreceğim;

Yer: Ankara/Çukurambar’da çok lüks bir site içinde bulunan binanın zemin katı.

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Şimdi,katılımcıların  ana hatları ile yaptıkları değerlendirmeleri özetleyelim;

“Irkçı bir parti  ile işbirliği yaptık. Bizim bunlarla ne işimiz var? Faydalarından çok zararları oldu

“FETÖ ihanetini anlıyoruz. Ancak,ihanet çemberinin içinde olmayan,ticaretle uğraşmayan masum, inanmış, herhangi bir cemaate gider gibi bunlara gitmiş insanlar var.”

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“Özellikle üst düzey bürokratların parti ile bağları en aza indi. Liyakat sorunu var. Rüşvet mekanizmasına karşı acil tedbir alınmalı.”

“Büyükşehirlerde neden kaybediyoruz? Kentlilerin AKP’den  kopma nedenlerini çok iyi incelemeliyiz. Yeni nesli, gençliği hızla kaybediyoruz.

“İYİ Parti mevcut partiler içinde AK Partinin yerini alabilecek en güçlü parti.

Ahmet Takan’ın yazısı

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