Ahmet Takan: AKP’de yerel seçimlerin kaldırılması konuşuluyor

R. Erdoğan’ın kafasında, aklında ne var?.. Büyük sürpriz nerede?.. Saray kaynaklarından şöyle çok ilginç bir bilgiye ulaştım. Erdoğan’ın kafasında yerel seçimlerin kaldırılması konusunda henüz fikir aşamasında olan bir plan var. R. Erdoğan’ın hâlâ bir belediyede kayyum olarak görev yapan bir Vali ile görüşmesini anlattılar:

Sayın Vali, Erdoğan ile görüşmesi sırasında konu belediye başkanlarının istifası ve kayyum atamalarına gelir. Vali, Erdoğan’a bu sürecin devam edip etmeyeceğini sorar. “Edebilir” yanıtını alır. Vali bey de kayyum atanan belediyelerde çok verim alındığını, kayyum atanan yerlerde AKP’nin lehine rüzgar estiğini ve bunun anketlere de çok olumlu yansıdığını arz eder. Ve R. Erdoğan baklayı ağzından çıkarır;

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“Belediye Başkanlarının atama ile göreve gelmesinin daha doğru ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Seçimden sonra gündeme getirebilirim. Çalışmalarınıza ve anketlere devam edin. Bana bu konuda raporlar yazın.”

Ahmet Takan’ın yazısı