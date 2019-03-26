Ahmet Takan: AKP’de Mansur sendromu…

Saray danışmanı bir kaynağımla önceki gün (Pazar) hayli uzunca bir süre sohbet ettim. Sadece Ankara’da değil, İstanbul, Bursa, Adana, Hatay, Balıkesir, Antalya, Urfa, Adıyaman, Samsun’da da kabus gördükleri izlenimine kolaylıkla sahip oldum. Tabii olarak, sohbetimizin en ağırlıklı bölümü Ankara’daki seçim çalışmalarıydı. Bazı ilçelerde adaylarının sinir bozukluklarından dolayı hasta olduğunu söyledi. Seçim sonrasında tıp literatürüne yeni bir terim girebilir; Mansur sendromu!..

Saray danışmanı kaynağım Ankara’da “farkı kapatabiliriz” iddiasında… Kapatabileceklerini söylediği farkın ise yaklaşık 4 buçuk 5 puan olduğunu kaydetti.

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Ahmet Takan’ın yazısı