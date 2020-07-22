Ahmet Takan: AKP’de kafalar karmakarışık

AKP’de, MHP ortaklığına tepki için için devam ediyor. “Bahçeli ile bir seçimi daha kaldıramayız. Ne erken ne zamanında” diyenler yeni formüller üzerinde kafa yoruyor. AKP’de kafalar karmakarışık. Heyecanla beklenen kabine revizyonunun Ekim ayına kaldığı söyleniyor. Yazıyorum ama bu kulis bilgileri birinci derecede ehemmiyetli değil!.. Neden?.. Çünkü; AKP’de mebusların gündemi ile sarayın gündemi ve strateji birbiri ile uyuşmuyor. Bunun da bir nedeni var. O da; AKP mebusları sarayda olup bitenler hakkında pek haberdar değiller. Sadece, Tayyip Erdoğan’ın ajandasını yandaş basından takip edip ona alkış tutmakla meşguller.

İktidara yakın kalemlere bir bakın. Nelerden bahsediyorlar nelerden!.. “Tayyip Erdoğan gemileri yaktı”, ”Siyasette hayal ettiği, yapmayı planladığı ve sonraya bıraktığı ve çok tartışılacak tüm başlıkları açıklayacak”, ‘Milli ve manevi değerlerle devletin işleyişi özdeşleştirilmesi’, ‘siyasal iklimde harareti yükseltecek de olsa tabu nitelikli dosyaların üstündeki örtünün kalkması’. Vee, “Tayyip Erdoğan öyle başlıklar açacak ki, Millet İttifakı’nın paydaşları ister istemez birbirinden ayrışacak”.. Bu ‘ezber bozacak’ Erdoğan hamleleri konusunda da yıl sonuna kadar süre biçiliyor. Tüm bunlara, yandaş gazete ve SETA’cı kalemlerin son Libya manşetleri ve Sirte-Cufra cephesine yönelik fetih çığırtkanlıklarını ekleyin!.. Suriye’de Emevi Camii’nde kılınamayan namaz ile fetih hayali yerini Libya’ya bıraktı!..

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Ahmet Takan’ın yazısı