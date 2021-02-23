Ahmet Takan: AKP kapatma davası için başvurudan uzak duruyor

AKP, her durumda dava için başvurudan uzak duruyor. Çünkü mevzuatı bu duruma sokan kendisi. Ancak kapatma davasının getirilerinden yararlanmak istiyor.

Kapatma davasında, bir acaba yaşanmaması gerekiyor onlara göre, bu davayı doğrudan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açsa da. O zaman 10 oy değil de, mevzuat nedeniyle kapatılmazsa fatura AKP’ye çıkacak.

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Başvuruyu her durumda MHP’nin yapması isteniliyor, kapatmayı net gördüklerinde. Çünkü bu durum İYİ Partiye karşı bir zafer ve aynı tabanda İYİ Partiyi zayıflatmak, Cumhur ittifakına getiri olsun isteniyor.

Kapatma davasında, davadan kurtulmak isteyen HDP kendisi hakkında kapanma kararı alırsa, dava düşecek. Bu durumda, o tadandan yeni bir muhafazakar parti çıksın ve Cumhur İttifakı’na katılsın isteniyor. Aslında kapanma süreci uzatılarak bir yandan da buna oynanıyor.

Ahmet Takan’ın yazısı