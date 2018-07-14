Ahmet Takan: Adnan Oktar operasyonunda AKP sözcüleri lal olmuş, neden çekiniyorlar acaba?

Adnan Oktar’a operasyonun başladığı günden beri dikkatle bakıyorum. Dün özellikle havuz medyasını tekrar tekrar gözden geçirdim.

Başta AKP olmak üzere siyasilerde tık yok!.. AKP sözcüleri lal olmuş!.. Neden çekiniyorlar acaba?..

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İstanbul polisinin başarı ile yürüttüğü operasyona güçlü siyasi destek gelmez ise bunun sonu nereye kadar varabilir?..

3-5 “kedicik”in magazin unsurlarıyla uğraşacaksak ve işi sulandıracaksak o zaman bu operasyon niye yapıldı?.

Yoksa…Yoksa… “Acaba bu bir sindirme operasyonu muydu” diye sormakta haksız mı sayılırız?…

Ahmet Takan’ın yazısı