Ahmet Takan: ABD, Türkiye’de salak atlatma oyunu oynuyor

* Hatırlar mısınız?.. Kuzey Irak’ta, binlerce militanını besliyor olmasına rağmen çapulcu başı Barzani ile PKK yönetim kadrosu arasında liderlik konusunda şiddetli kapışmalar olmuştu. ABD’de sözde Kürt devletinin kuruluşunun başlangıç noktası olarak Suriye’yi göstermişti.

* Hiç unutmamız gereken bir husus daha var; İmralı’da sefa süren bebek katili Öcalan da tüm konuşmalarında sözde Kürt devletinin kuruluşu için ilk adres olarak Suriye’yi gösterir.

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* Kandil ile İmralı’nın ters olduğunu bilmeyen kaldı mı?..

* ABD, Türkiye’de salak atlatma oyunu oynuyor. PKK, YPG’ye dönüştü. Biliyorsunuz, YPG, ABD için terör örgütü değil, müttefik. İnanmayan, son ortak devriye görüntülerine baksın.

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* Çok yakında ‘PKK’yı bitirdik’ havalarıyla birilerinin yeni çözüm masasına kurulduklarını görürseniz, onların da “Muhatabımız PKK değil. O bitti. Bölgeye artık barış gelecek” dediklerini duyarsanız sakın ha şaşırmayın!..

Ahmet Takan’ın yazısı