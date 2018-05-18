Ahmet Takan: ABD, PKK/YPG’yi daha da güçlendiriyor!

24 Haziran baskın seçimleri münasebetiyle uygulanan karartma yüzünden Irak ve Suriye’de olup bitenler itina ile Türk kamuoyundan saklanıyor. Önceki gün, Ankara’da güvenlik birimlerine oldukça önemli bir istihbarat raporu ulaştı.

Önceki gün Ankara’ya ulaşan kritik istihbarat raporunda şöyle deniyordu; “Dün (Salı-aht-) Irak’ta kritik bir görüşme gerçekleşti. Suriye’de Deyrizor’un güneyinde Irak sınırında 55 kilometre alanı kontrol eden ve Ürdün’de eğitilen savaşçılardan 2 bin tanesi kontrolüne verilen Ahmet Carba adlı Arap Sünni lider, Kuzey Irak’ta Barzani ve Roj peşmergeleri komutanı Lokman ile görüştü.”

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Bu kritik bilginin ne manaya geldiğini sorduğum devlet içindeki analist kaynaklar, ABD’nin resmi olarak Irak ve Suriye’yi üçe bölme planının sahada daha da hız kazandığına işaret ederek şunları söyledi;

“ABD’nin itina ile eğittikleri Roj peşmergelerinin en elit kadroları Erbil’deler. Şimdi sahaya sürülüyorlar. YPG’yi Roj peşmergeleri ile karma yaparak evirecekler. Roj Peşmergeleri aynı zamanda Suriye Sünnistanı’nın kurulmasında etkili olacaklar. Irak’ın üçe ayrılması yakında çıkacak iç karışıklıktan sonra olacak. 24 Haziran’dan sonra TSK’ya Afrin’den çıkması için baskılar artacak. Buna karşılık Türkiye’ye İdlip’teki gözlem noktalarının bırakılması önerilecek.”

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24 Haziran’a giderken kapalı kapılar arkasında döndürülen tezgahlar, 2002 yılında başta BOP için yapılan organizasyonların güncellendiği izlenimini veriyor!..

Ahmet Takan’ın yazısı