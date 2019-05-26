Ahmet Takan: ABD ile sulh olalım diye ‘hayalet’ devrede

Saraya çok yakın bir kaynağımdan, Erdoğan’ın “hayalet” kod adlı çok yakın danışmanının S-400’ler konusunda görevlendirildiğini işittim. “Hayalet” üzerinden saray, ABD’ye mesaj gönderiyormuş. S-400’ler, F-35’ler ve Patriot’lar için orta yol bulunulması için gayret gösteriliyormuş!.. Bu ülkenin diplomatlar, askerleri, bürokratları ne iş yapar?.. Gülmeyin bana!.. Ben de biliyorum, saray oligarşisi sayesinde devlet birimlerinin ne hale düştüğünü… Bendeniz de, Ankara’da “hayalet”i iyi bilenlerdenim. O, işin içine girerse kapalı kapılar arkasında çok tuhaf şeyler olur…

Binali Yıldırım kazansın diye “Mele”ler devrede… ABD ile sulh olalım diye “hayalet” devrede… İmamlar sandık kurulu başkanlıklarını atanıyor… Aziz Nesin yaşasaydı cilt cilt kitap yazardı… Ama hapishane veya tımarhanede!..

Reklam

Ahmet Takan’ın yazısı