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Ahmet Şık’ın ‘tarihi’ savunmasına savcının yanıtı: Suç duyurusu

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Cumhuriyet davasında mütalaasını sunan savcı, gazeteci Ahmet Şık hakkında savunması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Şık’ın tutukluluğunun devamı yönünde mütalaa veren savcı, Cumhuriyet muhabirinin iddianamedeki iddiaları yanıtlamaktan uzak beyanlarda bulunduğunu ve esasa ilişkin savunma yapmaktan kaçındığını öne sürdü.

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‘Çöp muamelesi görmesi gereken utanç vesikası’

26 Temmuz günü görülen duruşmadaki savunmasında “Söylediklerim savunma veya ifade değil. Aksine ithamdır” diyen Şık, gerekçesini şöyle açıklamıştı: “Çünkü; Bu siyasi operasyonun kanuni kılıfını hazırlayan metnin başında ‘iddianame’ yazması, çöp muamelesi yapılması gereken bu utanç vesikasını hukuki kılmıyor. Tıpkı, öncesi ve sonrasıyla bu siyasi operasyonda görev ve rol üstlenen kimi kişilerin adlarının önünde hâkim – savcı yazmasının kendilerini hukukçu kılmadığı gibi. Bizlere yönelik bu operasyon; düşünce ve ifade hürriyetini, basın özgürlüğünü hedef alan bir pogromdan başka bir şey değildir. Ve kimi yargı mensupları da bu pogromun linççileri olma görevini üstlenmişlerdir.”

Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın savunmasının tam metni

Cumhuriyet davası | Savcı mütalaası: Yedi tutuklama, beş tahliye talebi

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