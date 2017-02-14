Ahmet Şık’ın arkadaşlarından çağrı: Yeniden başlıyoruz, kumpas sürüyor

Tutuklu Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın gazeteci arkadaşları yarın görülecek OdaTv davasının karar duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi’ne çağrı yaptı.

Ahmet Şık, sosyal medyada yazdıkları ve haberlerinden ötürü ‘FETÖ’ ve PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 45 gün önce tutuklanmıştı.

Ahmet Şık gerçekleri söylediği için Silivri Cezaevi’nde. Odatv’nin karar duruşması için Çağlayan’da buluşuyoruz. #OHALdeAhmetŞık pic.twitter.com/sJ94FWqPXC — timursoykan (@timursoykan) 13 Şubat 2017

Şık, 2011’de tutuklanmasına yol açan ve gözaltına alındığı sırada bir dönemin simgesi haline gelen “Dokunan yanar” sözlerini sarf etmiş, o dönem gazeteci arkadaşlarının dayanışmasıyla sayısız eylem düzenlenmişti.

Ahmet Şık, 2011’de ‘Ergenekon üyesi olmak’la suçlanıyordu. ‘İmamın Ordusu’ adını vermeyi planladığı kitabının tamamlanmamış hali internette paylaşılmış, eskiz hali yayınlanmıştı. Kitabı edinen okurlar “Ahmet Şık’ın kitabı bende de var” kampanyası düzenlemişti.

Yıllar içinde Ergenekon davalarının birer birer düşmesi, darbe girişimi ve ardından olup bitenler Şık’ın yargılandığı OdaTv davasını da çökme noktasına getirdi.

OdaTv davasının karar duruşması yarın saat 10:00’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Şık’ın arkadaşları “Yeniden başlıyoruz. OdaTv davası bitiyor, kumpas sürüyor” diyerek 09:30’a Çağlayan Adliyesi’ne çağrıda bulundu.

‘Yarın RETÖ davası olsa yine tutuklanırım’

Şık, bir kez daha gözaltına alındığında bu kez PKK ve ‘FETÖ’ propagandası yapmakla suçlanıyor. Şık, tutukluluğunun siyasi olduğunu belirterek, “Yarın RETÖ davası olursa ben yine tutuklanır buraya getirilirim. Referandumda ‘Evet’ çıkması için Türkiye’de her türlü oyun oynanabilir, insanlara her türlü tuzak kurulabilir. Aman azami dikkat” demişti.