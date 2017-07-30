Ahmet Şık’ın annesi: Bu saraylarda bize adalet dağıtmıyorlar

Cumhuriyet gazetesi davasında tutukluluğunun devamına karar verilen gazeteci Ahmet Şık’ın annesi Fatma Şık, “Bu adalet sarayında bizlere adalet dağıtmıyorlar. Kararların hepsi siyasiydi” dedi.

Hafta boyu devam eden Cumhuriyet gazetesi davasında İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet Şık, Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu’nun ‘kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak’ tutukluluklarının devamına karar vermişti. Diğer yedi yazar ve yönetici ise tahliye edilmişti.

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Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre, kararın siyasi olduğunu belirten Ahmet Şık’ın annesi Fatma Şık, “Bu adalet sarayında bizlere adalet dağıtmıyorlar. Kararların hepsi siyasiydi. Oğlum, hakkındaki bütün suçlamaları çürüttü. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Oğlumun her zaman yanındayım. Onun destekçisi olacağım” dedi.

Diğer tutuklu kalan isim gazeteci Kadri Gürsel’in eşi Nazire Kalkan Gürsel ise savcılık mütalaasının açıklanmasının ardından fenalaşarak kararın açıklanmasını beklemeden salondan ayrılmıştı.

‘Duvar yıkıldı, devamı gelecek’

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın oğlu Güven Atalay da savunmalarla iddianamenin ilk günde çürütüldüğüne dikkat çekerek, “Savunmalar beş gün sürdü ama ilk günden bütün iddialar çürütüldü. Hakim de savcı da bunu gayet net gördü. Ortada hiçbir şey yokken, siyasi süreçten dolayı tutuklamalar devam ediyor. İlk duruşmadan hepsini serbest bırakmamak için böyle bir karar verdiler. Bu duvar yıkıldı, devamı gelecek” dedi.

Murat Sabuncu’nun oğlu Muratcan Sabuncu ise şunları söyledi: “Tahliye olan gazeteciler için mutluyuz. Ortadaki hukuksuzluğun da siyasi nedenlerden olduğunu biliyorlar. Gazetecilik açısından bu davanın önemini biliyoruz.”