Ahmet Şık, HDP’den istifa etti

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa etti.

İstifasını Twitter hesabından duyuran Şık, istifa kararını 1 Nisan’da ilgililere ilettiğini, bugün ise resmiyet kazandığını söyledi. Parti yönetimini ‘demokratik teamüllerden uzak tutum sergilemekle’ suçladı.

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Parti yönetimine eleştiri

Şık’ın açıklaması şöyle: “Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP’nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun.”