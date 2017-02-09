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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş’a verilen cezaları ‘biraz fazla buldu’: Tahkim Kurulu’na gideceğiz 

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe verilen cezaları ‘biraz fazla’ bulduğunu söyledi.

‘Tahkim Kurulu’na gideceğiz’

Fotoğraf: bjk.com.tr

Hürriyet’in haberine göre, derbinin ardından futbol konuşulmadığını dile getiren Çebi, şunları söyledi: “Çünkü olaylar farklı yerlere taşıdı meseleleri. Üzgünüm. Ne yazık ki cezalar, yapılan hatalar, bunlar konuşuldu. Ben daha evvel de söylediğim gibi, federasyonun kurulları var. Gereğini onlar yapacaktır. Ben kararlara saygı duymak zorundayım. Beşiktaş’a verilen cezalar biraz fazla görünüyor. Tahkim Kurulu’na gidilecek muhtemelen.”

‘Albayrak’ın isminin geçmesi bile ceza’

Çebi, yönetici Metin Albayrak’a verilen dört ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası içinse, “Ben onu çok fazla buldum. Buralarda yöneticilik yaparken isminin ceza konusunda geçmesi bile size zaten bir cezadır. Üzücü bir olay. Bu başlı başına bir ceza” diye konuştu.

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