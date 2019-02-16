Ahmet Nesin: 15 Temmuz’da darbe girişimcileri nötron bombası kullanmadıysa F16’lardan bomba atılmamıştır

İnatla darbe fotoğraflarının uluslararası bir bilirkişi heyetine gösterilmesi taraftarıyım. Yazının başlığında söylediğim gibi 15 Temmuz gecesi ve devamında darbe girişimcileri nötron bombası kullanmadıysa F16’lardan bomba atılmamıştır, bombalar uzaktan kumandalı bir şekilde içeride patlamıştır. Ben bu karara önce şüphelerim üzerine vardım ve 5 ayrı komutanla görüştükten sonra yazdım bütün darbe konularını. Şimdi malum çevreler ve yazarımsılar o komutanların Gülen ekibinden olduğunu söyleyecekler ama umurumda değil, çünkü benim sorduğum bomba, yani teknik bir konu. Görüştüğüm komutanlar arasında NATO’cu da var, Gülen ekibinden olan da. Bunu kimse direkt söylemedi, uzun sohbetler sonucu benim izlenimim bu. Ve en önemlisi neyin doğru yada yanlış olacağını süzecek kadar deneyimim var ve bunu zaten Ergenekon ve Balyoz davalarını yazarken sık sık belirttim ve o davaların beraatle sonuçlanacağını ilk yazanlardan biriyim.

Ben bu konuları yazınca uzman da çoğalıyor ve bana 15 Temmuz akşamı ses bantlarını göndermiş Nedim Şener, yani telsiz konuşmalarını. Gönderirken de bana ahlaksız demeyi unutmamış. Bu telsiz konuşmasını daha önce de dinledim, attıkları bomba GBU 10 ve özellikle meclisin bahçesine atılması söyleniyor ve bu bombaların yanılma payı 10 metre, ayrıca insan öldürmek amaçlı kullanılan bir bomba türü de değil.

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Ahmet Nesin’in yazısı