Ahmet Kural’ın savcılık ifadesi: Sıla’yla kavganın nedeni Okan Can Yatır

Oyuncu Ahmet Kural, eski sevgilisi Sıla’yla Okan Can Yatır ilişkisi nedeniyle kavga ettiklerini öne sürdü.

Kural, dün Çağlayan adliyesine giderek soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Reklam

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre Kural, savcılıkta Sıla’yla daha önce dokuz aylık birlikteliklerini Okan Can Yatır nedeniyle bitirdiğini, Sıla’nın barışmak istediğini, bunun üzerine kendisini affettiğini anlattı.

Kural, olay günü Sıla ile birlikte ailesinin yanından döndüklerini ve alkol aldıklarını belirterek, Sıla ile Okan Can Yatır arasındaki ilişkiden dolayı kavganın çıktığını söyledi.

Reklam

Kural, Sıla ile yaşadıkları kavga sırasında kendisinin de yaralandığını iddia ederek olayı şöyle anlattı: “Sıla ile benim ilişkim bittikten sonra Sıla’nın, Okan Can Yatır ile ilişkisi olmuş. Daha önce bunun doğru olup olmadığını sorduğumda çelişkili cevaplar vermişti. Olay günü tekrar sorduğumda ise bu ilişkiyi kabul etti. Bu sebeple kavga çıktı. Sıla’yı evden göndermek istedim ancak gitmedi. Birbirimizi kollarından tutup sarstık, defalarca yere düştük. Arbede sırasında ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım. Ama şikâyetçi olmadım.”

Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir imzalı açıklamada olaya Sıla’nın bir erkek arkadaşının sebep olduğu iddiasının yalan olduğu ifade edilmişti.

Kanal D de Kural’ın ifadesini yayınladı: