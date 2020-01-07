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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Kural’ın ‘Baba Parası’nda seyirci yarı yarıya azaldı

Oyuncu Ahmet Kural’ın yeni filmi ‘Baba Parası’, bir önceki filmine göre yarı yarıya az kişi tarafından seyredildi.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre Ahmet Kural’ın başrolünde olduğu TR 40 33 yapımı film, 1 Ocak’ta vizyona girmesinden bu yana 493 bin 355 kişi tarafından seyredildi. Filmin 862 salonda gösterime girdiği belirtilirken, toplam hasılatı 9 milyon 422 bin 266 lira oldu.

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Kural’ın bir önceki filmi ‘Ailecek Şaşkınız’ ise 2 Mart 2018’de 850 salonda gösterime sokulmuştu. Filmi 2-8 Mart 2018 tarihlerinde, ilk haftasında 1 milyon 134 bin 537 seyirciye ulaşarak 13 milyon 735 bin 451 lira hasılat elde etmişti.

Şiddetten ceza almıştı

Kural, eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu’na yönelik ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından bir yıl dört ay 20 gün hapis cezası almıştı. Ertelenen ceza, şu an istinaf aşamasında.

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