Ahmet Kural’ın avukatı: Sıla’nın videosundan yeni haberdar olduk

Oyuncu Ahmet Kural’ın avukatı, darp edildiğini söyleyen Sıla’ya ilişkin yayınlanan yeni görüntüyü kendilerinin de ilk defa gördüklerini söyledi.

Sıla, Kural’ın kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine Kural hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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Dün akşam Kanal D’de yayınlanan, Sıla’nın darp edildiğini söylediği tarihten 18 saat sonra, Sıla’nın bir arkadaşının evinde çekildiği iddia edilen görüntülerin savcılığa sunulduğu öne sürülmüştü.

‘Savcılığa Pazartesi günü sunacağız’

Konuyla ilgili açıklama yapan Kural’ın avukatı Sibel Aydın, görüntülerin savcılığa sunulduğu bilgisinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi: “Anılan görüntülerden, yayınlanmasının hemen ardından haberdar olmamız nedeniyle, söz konusu görüntüleri haber kanalından elektronik posta ile yazılı olarak talep etmiş bulunmaktayız. Halen, yargıya intikal etmiş söz konusu süreç ile ilgili tüm delil, rapor ve dokümanların savcılık dosyasına sunulabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer delillerimiz ile birlikte elde edilen bu yeni görüntüyü de yargı makamlarına ancak 3 Aralık 2018 Pazartesi günü sunabileceğiz.”

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‘Kadının önemi azaltılmamalı’

Sıla’nın iddialarının asılsız olduğunu öne süren Aydın, “Yaşanan son gelişmeler sonrasında kamuoyundan tek beklentimiz, kadının toplumdaki konumu ve önemi azaltılmadan ve bu hassasiyet ile ilgili sahiplenilen tutumdan taviz verilmeden, bu olayın kendi içinde farklı gerçekleri olabileceğinin de göz önünde bulundurulmasıdır” dedi.