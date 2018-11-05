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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Kural ifade verdi: Asılsız iftira, yargısız infaz

Şarkıcı Sıla’nın kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural savcıya ifade verdi.

Kural adliye çıkışı yaptığı açıklamada, “Yargıya güveniyorum. Sadece resmi makamlara açıklama yapacağım. Benim için yeni bir başlangıç. Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara bunu söylüyorum: Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır” dedi.

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Kural’ın avukatı Sibel Aydın da şunları söyledi: “Olayı tüm ayrıntılarıyla anlattık. Kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Toplum tek taraflı yönlendirilmiş ve algı yaratılmıştır. Adil yargılanma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor. Sıla hanımın avukatı (Rezan Epözdemir) olan meslektaşımı şikayet edeceğim. Müvekkilimin asılsız iddialar hakkında yasal sürece yarından itibaren başlıyoruz.”

Sıla, eski sevgilisi Kural’ın kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Şarkıcının aldığı darp raporunda vücudunun birçok noktasından şiddet gördüğü bilgisi yansımıştı.

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