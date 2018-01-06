Ahmet Kekeç: Üzerinden kaç yıl geçti, Gül bu hadsizliğe bir tepki göstermedi

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Başdanışman Ahmet’e göre bütün iyilikler Gül’den, kötülükler Erdoğan’dan…

Bunu söyleyebilmek için, oturmuş, “Abdullah Gül ile 12 Yıl” diye bir kitap yazmış ama yazdıklarının nasıl yorumlanacağını, başdanışmanlık hizmeti verdiği kişinin imajında ne tür hasarlar oluşturacağını hesap etmemiş.

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Belki de etmiştir, bilemiyorum.

Ben Gül’ün yerinde olsam, “Böyle şey olmaz. Beni, üzerinde yükseldiğim sosyolojiden koparan haksız ve hadsiz bir kitap bu” derdim ve müellifiyle arama mesafe koyardım.

Bir önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Yazılanları önemsemiyorum, ciddiye almıyorum” mealinde bir açıklama yapmış, kitabıyla birlikte müellifini yerin dibine sokmuştu.

Bugünlerde Sayın Abdullah Gül’le aynı “mutluluk fotoğrafında” sırıtan Akif Beki de, “Bu kitap, Gül’ün kuyruk acılarının toplamıdır” demişti.

Üzerinden kaç yıl geçti, Gül bu hadsizliğe bir tepki göstermedi.

Demek ki ortada bir “alan razı, veren razı” durumu var ve başdanışman Ahmet’in (bence) kötü, haksız ve önyargılı yaklaşımları Sayın Abdullah Gül tarafından da paylaşılıyor.

Burada bize düşen, “Birliktelikleri hayırlı olsun” demek.

Ahmet Kekeç’in yazısı