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Ahmet Kekeç: Sözcü gazetesi sütten çıkma ak kaşık mı?

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Diyelim ki FETÖ’cü değiller… (İddianamedeki ifadesiyle) FETÖ’cü olmamakla beraber FETÖ’ye yardım ve yataklık eylemiyle de uzaktan yakından ilgileri bulunmuyor; tertemiz Atatürkçü, laik, solcu ve yurtsever insanlar.

Bu “yurtseverliklerini” kullandıkları alanda bir problem yok mu?

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FETÖ’nün 17/25 Aralık yargı darbesi girişimine tam gaz destek verdiler.

Sözcü gazetesinin FETÖ’ye desteği 15 Temmuz darbesine kadar devam etti.

Sözcü (yazarlarıyla birlikte), adeta FETÖ’nün sözcüsüydü.

Gazetenin manşetleri daha da problemliydi:

İftira, yalan, asparagas, hakaret, manipülasyon paçalardan akıyordu.

Ki, bu “problemli yayıncılıklarını” bugün de devam ettiriyorlar…

Bu kadar yalan, bu kadar hakaret, bu kadar manipülasyon, bu kadar FETÖ yancılığı, en azından bir “ahlak yargılamasını” hak etmiyor mu?

 

Ahmet Kekeç’in yazısı

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