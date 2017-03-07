Ahmet Kekeç: Sosyal demokratlık da babadan oğula geçebilir

Olabilir… CHP’lilik “babadan oğula” geçebilir… Babayla aynı siyasal iklimde yaşayan, babanın çizdiği kültürel/ideolojik dairenin dışına çıkma iradesi gösterememiş oğullarda (esasen birçok oğulda) bu türden “sapmalar” (!) görülebilir.

Sosyal demokratlık da babadan oğula geçebilir.

Hiç genel başkanlık babadan oğula geçer mi yahu?

Küba mıyız?

Kuzey Kore miyiz?

Körfez ülkesi miyiz?

Değiliz ama olmuş… “Genel başkanlık” babadan oğula geçmiş.

Biricik özelliği İsmet Paşa’nın oğlu olmak olan (ne berbat Türkçe yahu!) merhum Erdal İnönü, dönemin CHP’si olan SHP’ye genel başkan olmuş.

Kimse de, “Hayrola, sosyal demokrat hanedanlık mı kuruluyor?” diye itiraz etmemiş.

Ahmet Kekeç’in yazısı