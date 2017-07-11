Ahmet Kekeç: Silahlı ve silahsız ‘Gezi birliklerini’ kentin muhtelif yerlerine mi salacaktı?

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Satılmış sermayenin tetikçiliğini yapan darbukatör, “Bakın gördünüz mü? Hiçbir olay çıkmadı. Adam yürüyüşünü sükûnet içinde, hiçbir provokasyona meydan vermeden tamamladı” diyor.

Ne yapacaktı ki?

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Silahlı ve silahsız “Gezi birliklerini” kentin muhtelif yerlerine mi salacaktı?

Cam çerçeve mi indirtecekti?

Kamu araçlarını mı yaktıracaktı?

Hastaneye yaralı yetiştirmeye çalışan ambulansları mı devirecekti?

Bankamatik mi parçalatacaktı?

Ne yapacaktı?

Bunları yaptırmadığı, altından kalkamayacağı provokasyonlara cesaret edemediği, “Bakın, yürüyüşümü olaysız tamamlıyorum” havası basıp, zaten yapması gereken bir şeyi “lütufmuş gibi” başımıza kaktığı için teşekkür mü edeceğiz?

Eylemini olaysız tamamladı da, ne oldu?

Sokağı işaret etti.

Bu daha başlangıçmış. Dahası gelecekmiş… Daha serti ve sonuç alıcısı gelecekmiş ve hak yerini buluncaya kadar bu nümayişler kesintisiz devam edecekmiş…

Marifetmiş gibi, kaos müjdesi veriyor adam…

Ahmet Kekeç’in yazısı