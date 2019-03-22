Ahmet Kekeç: Senin konun ne Ekrem Efendi?

Pişkinliğe bakar mısınız?
Partisinin HDP’yle yaptığı “gizli ittifak” soruluyor…
Ekrem Efendi, “Bu benim konularım arasında değil” diyor.
HDP adaylarının CHP’ye verdiği destek soruluyor.
Ekrem Efendi, “Bu benim konularım arasında değil” diyor.
Kandil’deki canilerin “CHP-HDP ittifak yapmalıdır” açıklamasını nasıl karşıladığı soruluyor.
Ekrem Efendi, “Bu benim konularım arasında değil” diyor.
HDP İlçe Başkanı’nın “Türkiye tarafı, Kürdistan tarafı” açıklamasının CHP’nin Şişli belediye başkan adayı tarafından alkışladığı hatırlatılıp, “Buna ne buyrulur Ekrem Bey?”deniyor.
Ekrem Efendi, “Bu benim konularım arasında değil” diyor.
Senin konun ne Ekrem Efendi?