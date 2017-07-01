Ahmet Kekeç: Şaban kardeşimiz, Halk TV’nin FETÖ destekçisi olduğu iddialarına çok bozuluyor

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…Şaban kardeşimiz kim? Önce onu tanıyalım:

Kendisi, CHP’nin yan kolu olan Halk TV’nin genel müdürüdür. Dünya beyefendisi bir adamdır, her düşünceye açık bir profil çizmektedir ama kamera görünce coşmakta, “ifrit bir CHP militanı” kesilmektedir.

Niye böyle olmaktadır? Kendisi çözsün…

Şaban Sevinç’ten söz ediyorum.

Şaban kardeşimiz, demek ki, CHP’den umudunu kesti; Erdoğan’ı ve AK Parti’yi devirecek potansiyeli “doğru siyaset” temennisiyle gaz verdiği Akşener’in “toparlayıcı” liderliğinde arıyor.

Olur…

MİT TIR’ları kumpasıyla, Gezi’siyle, 17/25 Aralık’ıyla, 15 Temmuz’uyla Erdoğan’ı devirmek için gösterdikleri çabanın binde birini seçim kazanmaya harcasalardı, hem Erdoğan’dan kurtulmuş, hem de partilerini iktidara getirmiş olurlardı. Demek ki acı çekmekten hoşlanıyorlar.

Şaban kardeşimiz, Halk TV’nin FETÖ destekçisi olduğu iddialarına çok bozuluyor.

Ahmet Kekeç’in yazısı