Ahmet Kekeç: Saadet İdris Naim Şahin’in hangi ‘hususiyetlerini’ öne çıkaracak?

Müjdeli haberi, Saadet Partisi’nin IMF sever genel başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan aldık.

İP’in kapısından dönen “taklacı” İdris Naim Şahin, Sadet Partisi’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.

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Tencere yuvarlandı, kapağını buldu.

Hayırlı uğurlu olsun.

Bütün tarlaların FETÖ tarafından sürüldüğünü, CHP’yle Saadet Partisi’nin de şanslı (!) partiler arasında bulunduğunu söylerlerdi de, konduramazdık.

Fakat merakımı muciptir.

Saadet Partisi, Ordululara beğendirmek için İdris Naim Şahin’in hangi “hususiyetlerini”öne çıkaracak?

Ahmet Kekeç’in yazısı