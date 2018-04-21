Ahmet Kekeç: Önünüzde iki buçuk yıl vardı; hazırlansaydınız, adayınızı belirleseydiniz

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Erken seçim kararının üzerinden dört gün geçti… Hâlâ CHP’den esaslı bir hareket yok… Acilen toplandılar, ‘Kimi aday göstersek? Kılıçdaroğlu’nu mu?’ telaşına düştüler ama bu vartayı nasıl atlatacaklarını bilemiyorlar.

Şaşkınlar.

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Bir taraftan da ağlıyorlar: “Erken seçim kararı ayıptır, gasptır. Bu Erdoğan bizden ne kaçırmaya çalışıyor? Bu kadar kısa zamanda seçim mi olurmuş? Partiler nasıl hazırlanacak?”

Bir defa koçlar, “Bu kadar kısa zaman” dediğiniz süre 16 Nisan 2017 referandumundan sonra başladı… ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli’ne geçtiğimizi biliyordunuz, önünüzde iki buçuk yıl gibi kısa sayılmayacak bir zaman vardı; hazırlansaydınız, adayınızı belirleseydiniz, hangi vaatlerle seçmen karşısına çıkacağınızı kararlaştırsaydınız.

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Rakip partiler adaylarını belirlediler.

İttifak kararı aldılar.

Hatta Meclis’ten ittifak yasası çıkarttılar.

Siz sadece yattınız ve boş gevezelik yaptınız.

Çünkü bir oldu-bitti bekliyordunuz… Bizi ‘eski sistem’e döndürecek olağandışı bir gelişme… Yeni sisteme geçemeyeceğimize inanmış ya da inandırılmıştınız. AK Parti içinde partnerler de bulmuştunuz; Atlantik ötesinin iğvasıyla kimi fırıldak AKP’lilerle gizli mutabakat kurmuştunuz.

Ahmet Kekeç’in yazısı