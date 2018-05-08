Ahmet Kekeç: Onlardır münafıklar çetesi… 

Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline karşı duranlar ve bu değişikliğin “AK Parti’nin kuruluş ilkeleriyle çeliştiğini” söyleyenler kimlerse, onlardır münafıklar çetesi…

Henüz denememiş, yararları ve zararları görülmemiş yeni sisteme karşı, “ille de parlamenter sistem” diye tutturanlar kimlerse, onlardır…

Reklam

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle AK Parti’de alan kaybettiklerini ve buradan doğacak zararın “güçsüz AK Parti” formülüyle aşılabileceğini düşünen, dolayısıyla “Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır ama parlamento seçiminde muhalif partilere oy vereceğiz” diyenler kimlerse, onlardır…

Zahiren AK Parti’yi destekleyen (AK Parti’ye yakın mütalaa edilen), ama yayınlarında sürekli Erdoğan’ı eleştiren ve Erdoğan’ın kronik düşmanlarına tek laf etmeyen, üstelik o “düşmanların” ahlak ve ilke üzerine siyaset bina ettiğini tekrarlayıp duranlar kimlerse, onlardır…

Reklam

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına (yine zahiren) onay veren, ama denge-balans sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için parlamentoda çoğunluğun muhalefet partilerinin elinde bulunması gerektiğini savunanlar kimlerse, onlardır…

Ahmet Kekeç’in yazısı