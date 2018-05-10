Ahmet Kekeç: Neden FETÖ konusunda vaatlerini duyamıyoruz?

Bugün Akşener’i iddialı bir Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyoruz ve seçimi kazandığında FETÖ’yle nasıl bir mücadele edeceğini bilemiyoruz.

Bu mücadeleyi gerekli görüyor mu, onu da bilemiyoruz.

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Muharrem İnce’den de bu konuda bir açıklama yahut beyanat duymadık.

En son “asansör resti”yle gündeme gelmişti.

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Partilileri haşladığı, kendi ifadesiyle “arkadaşlarına fırça attığı” için matbuatta geniş yer bulmuştu ama biz Muharrem Bey’den, bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze dahleden bu çok tehlikeli örgütle ilgili ne düşündüğünü, iktidara geldiğinde hangi mücadele konseptini benimseyeceğini duymak istiyoruz.

Duyamıyoruz.

İnce ve Akşener’le ilgili durum, Saadet Partisi’nin IMF sever Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için de geçerlidir. Karamollaoğlu, iktidara geldiklerinde, AK Parti hükümeti tarafından başlatılmış “tüm yatırımları durduracaklarını” söylüyordu. Bu vaat, FETÖ’yle mücadele için de geçerli midir?

İktidara geldiklerinde, “adaleti tesis etmek” için, hükümetin başlattığı FETÖ’yle mücadele çalışmalarını da durduracaklar mı? Durdurmayacaklarsa, ABD maşası bu azgın örgütle nasıl mücadele edecekler? Neden bu konuda bir demeçlerini, bir beyanlarını, bir vaatlerini duyamıyoruz?

Ahmet Kekeç’in yazısı