Ahmet Kekeç: Ne güzel bir dava arkadaşlığı bu! 

Bu dava arkadaşının ne düşündüğünü, “Sayın Cumhurbaşkanımız” diye taltif ettiği Erdoğan’a nasıl baktığını, Erdoğan’ı hangi konularda “engel” gördüğünü medyasına (bazı danışmanlarına ve yazarlarına) bakarak söktürebilirsiniz.

Referandumda yoktu.

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Erdoğan 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı adayı oldu, yine ortalarda yok…

Erdoğan’la ilgili bir destek cümlesi? Yok…

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Partisinin başarılı olmasını temenni eden bir açıklaması? Yok…

Partisine yönelik taarruzları ve Erdoğan’ı alt etmek için sahneye konulmuş “kirli hülle siyasetini” telin eden bir beyanatı? Yok…

Bunlar yok ama muhalefet cephesinin, partisine karşı adaylığa ikna etmeye çalıştığı Abdullah Gül’le gizli kapaklı görüşmeler ve fikir teatileri var…

Ne güzel bir dava arkadaşlığı bu!

Ne güzel dava arkadaşları bunlar!

Ahmet Kekeç’in yazısı