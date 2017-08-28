Ahmet Kekeç: Ne adaleti! Adaleti size “kaynak”la tuttursak bile üzerinizde durmaz!

Hem tarihin gördüğü “en ahlaksız girişim” olan 27 Mayıs darbesini “devrim” diye kutla ve “27 Mayıs devrim değil, darbedir” diyenleri Anayasa Mahkemesi’nin adil (!) yargılamalarında harcat, hem adalet kurultayı topla.

Hem parti kapatma davaları için “delil” üret, hem adalet kurultayı topla.

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Hem, “28 Şubat sürecinde TSK sivil bir baskı gurubu gibi çalışmıştır” de, hem adalet kurultayı topla.

Hem “demokratikleşme” tehlikesine (!) karşı orduyu alesta tut, hem adalet kurultayı topla.

Hem inanç ve düşünce özgürlüğüne karşı Anayasa Mahkemesi’ni “caydırıcı sopa” olarak kullan, hem adalet kurultayı topla.

Hem adaletsiz bir tertiple (bir “kaset” marifetiyle) CHP genel başkanlığına kurul, hem adalet kurultayı topla.

Hem rezil FETÖ tapelirinin taşıyıcısı ve servis sağlayıcısı ol, hem adalet kurultayı topla.

Ne adaleti! Adaleti size “kaynak”la tuttursak bile üzerinizde durmaz!

Ahmet Kekeç’in yazısı