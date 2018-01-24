Ahmet Kekeç: Nasıl ki Barzani’yi sattı, PYD’yi de satacaktır

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Çok kırgınlarmış… “Rusya bizi sattı” diyorlar.

Ne olacaktı yani? Elinizdeki Amerikan silahlarıyla, iki gücü karşılıklı dengeleyip “kullanarak”, uyuşturucu geçişini kolaylaştırmak için bölgede bir terör koridoru mu oluşturacaktınız?

Reklam

Bölgenin en güçlü üç ülkesi de buna göz yumacaktı ve sizin karşılıklı “dengeleme/tartma” manevralarınıza teslim olacaktı. Öyle mi?

Rusya, evet, bir dönem PYD’ye göz kırptı…

PYD de bu yakınlığı kullanarak Rusya’da birtakım irtibat büroları açtı ama “işbirliği” bir yere kadardı. Çünkü Rusya’nınki, örgütü Amerika’ya kaptırmama aculluğuydu. Tamamen “Amerikan malı” olmuş bir örgüte karşı Türkiye’nin yakınlığını/dostluğunu gözden çıkaramazdı.

Bu nedenle PYD’yi sattı…

Çok yakında Amerika da aynı işlemi gerçekleştirecektir.

Nasıl ki Barzani’yi sattı. PYD’yi de satacaktır.

Ahmet Kekeç’in yazısı