Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Kekeç: Nasıl ki Barzani’yi sattı, PYD’yi de satacaktır

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

Çok kırgınlarmış… “Rusya bizi sattı” diyorlar.

Ne olacaktı yani? Elinizdeki Amerikan silahlarıyla, iki gücü karşılıklı dengeleyip “kullanarak”, uyuşturucu geçişini kolaylaştırmak için bölgede bir terör koridoru mu oluşturacaktınız?

Reklam

Bölgenin en güçlü üç ülkesi de buna göz yumacaktı ve sizin karşılıklı “dengeleme/tartma” manevralarınıza teslim olacaktı. Öyle mi?

Rusya, evet, bir dönem PYD’ye göz kırptı…

PYD de bu yakınlığı kullanarak Rusya’da birtakım irtibat büroları açtı ama “işbirliği” bir yere kadardı. Çünkü Rusya’nınki, örgütü Amerika’ya kaptırmama aculluğuydu. Tamamen “Amerikan malı” olmuş bir örgüte karşı Türkiye’nin yakınlığını/dostluğunu gözden çıkaramazdı.

Bu nedenle PYD’yi sattı…

Çok yakında Amerika da aynı işlemi gerçekleştirecektir.

Nasıl ki Barzani’yi sattı. PYD’yi de satacaktır.

Ahmet Kekeç’in yazısı 

 

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Benzine bir haftada ikinci zam: Litre fiyatı 12 kuruş artacak

  İstanbul’da 16 Ocak’ta 8 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 12 kuruş daha artması bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “25 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 24-25 Ocak tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir” dendi. En son 16 Ocak’ta […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...