Ahmet Kekeç: ‘Müptezel sensin Mehmet Bekaroğlu’ diyorum

İsmi geçen arkadaşlar nasıl bir “tutum” takınırlar bilmiyorum ama (bence dava açıp parasını alsınlar), ben mahkemeye vermeyi düşünmüyorum. O sözü üzerime alınmadım çünkü. “Müptezel” sıfatının kime daha çok yakıştığını merak edenler, internetten Bekaroğlu-Kekeç tartışmasına bakabilirler…

Bu cümleden olarak, “Müptezel sensin Mehmet Bekaroğlu” diyorum ve bu faslı kapatıyorum.

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Madem kendi ayağıyla geldi, “sevabına” bir yanlışını düzeltip öyle göndereyim:

Entelektüelsin, profesörsün, zeki ve çeviksin ama galiba biraz kıt akıllısın.

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Kılıçdaroğlu hakkında yazdım… Bir değil üç yazı yazdım… Ama CHP’de kurultay istemedim.

Bana ne!

Delege ne yapar, kaç imza toplanır, kim genel başkan olur?

Bana ne, bize ne, kime ne?

Bu sizin sorununuz.

Bana kalırsa, yiyin birbirinizi.

Kurultaylarda boğulun!

Hatta beter olun!

Ahmet Kekeç’in yazısı