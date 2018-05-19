Ahmet Kekeç: Muharrem İnce’nin kurtuluşu, o Amerikalıları ele vermesine bağlı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “Amerikalılar beni aradı” deyince ortalık karıştı.

Muharrem İnce’yi aramışlar ve demişler ki, “Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen’i usulüne uygun bir şekilde bizden istemediği için iade etmiyoruz.”

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Demek ki İnce, “yetkin” ve “yetkili” bir Amerikalıyla konuştu. Belki de bir “Amerikalı grubu”yla…

…Ben tahminimi söyleyeyim:

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Muharrem İnce, yalan söylemiyorsa(ki, yalan söylediğini düşünmem), Amerikalı yetkililerle değil, FETÖ’cülerle ya da FETÖ’cülerle dirsek teması halinde olan Michael Rubin kılıklı adamlarla görüştü. Yahut bu adamlar tarafından arandı ve kendisine emanet edilmiş “psikolojik harp” malzemesini faş ederek, seçim öncesi algı operasyonuna girişti.

Bir diğer ifadeyle, cin olmadan adam çarpmaya kalktı.

Muharrem İnce’nin kurtuluşu, o Amerikalıları ele vermesine bağlı.

Bu konuda somut ve kamuoyunu tatmin edici bilgiler sunmadığı sürece, hem yalancı ve müfteridir, hem de kullanışlı bir FETÖ aparatıdır!

Ahmet Kekeç’in yazısı