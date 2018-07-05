Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Kekeç: Muharrem İnce geliyor

Esasında bize ne… CHP’nin üyesi, taraftarı yahut oy vereni değiliz.

Kim gelirse gelsin…

Reklam

Bu satırların yazarı açısından sadece “yazı konusu”dur.

Başka da bir şey değildir.

Reklam

Seçimden bir ay kadar önce, “Demedi demeyin… Geliyor!” diye yazmıştım.

Kendimce gerekçelerimi de sıralamıştım.

Muharrem İnce konusunda haklı çıkmak kişiye şan getirmez. Zaten böyle olacaktı. Ama haklı çıktım…

İnce, ne yapacak yapacak, partisini “değişim”e zorlayacak. Biz de oturup “kurultay” tantanalarını izleyeceğiz.

Bu iş yerel seçim öncesinde mi olur, sonraya mı bırakılır? Bunun şimdilik bir önemi yok. Bilinen ve şaşmaz gerçek şu: Muharrem İnce geliyor.

Ahmet Kekeç’in yazısı

SON HABERLER

İnce’ye göre AKP, Kılıçdaroğlu’ndan memnun: Her girdiği seçimi kazanmış

  Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra CHP’nin genel başkanlığına talip olan ve parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile rekabete giren Muharrem İnce, değişim rüzgarının önüne duvar örülmemesi gerektiğini söyledi. İnce ayrıca, AKP’nin de Kılıçdaroğlu’nun liderliğinden memnun olduğunu öne sürdü: “Her girdiği seçimi AKP kazanmış. CHP’nin mevcut durumunu korumak ister ki bir daha yensin.” Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’na konuşan İnce, genel […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...