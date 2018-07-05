Ahmet Kekeç: Muharrem İnce geliyor

Esasında bize ne… CHP’nin üyesi, taraftarı yahut oy vereni değiliz.

Kim gelirse gelsin…

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Bu satırların yazarı açısından sadece “yazı konusu”dur.

Başka da bir şey değildir.

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Seçimden bir ay kadar önce, “Demedi demeyin… Geliyor!” diye yazmıştım.

Kendimce gerekçelerimi de sıralamıştım.

Muharrem İnce konusunda haklı çıkmak kişiye şan getirmez. Zaten böyle olacaktı. Ama haklı çıktım…

İnce, ne yapacak yapacak, partisini “değişim”e zorlayacak. Biz de oturup “kurultay” tantanalarını izleyeceğiz.

Bu iş yerel seçim öncesinde mi olur, sonraya mı bırakılır? Bunun şimdilik bir önemi yok. Bilinen ve şaşmaz gerçek şu: Muharrem İnce geliyor.

Ahmet Kekeç’in yazısı